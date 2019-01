Cronaca

Castellammare - Domani 6 gennaio torna la 'Befana degli animali' in villa comunale

Tradizione trentennale organizzata dall'ADDA

sabato 5 gennaio 2019 - 20:35

Domenica 6 gennaio 2019 a Castellammare di Stabia, in Villa Comunale, nei pressi del Gran Caffè Napoli , dalle ore 10 alle ore 13 si terrà, come da tradizione ormai trentennale, l'evento "La Befana degli animali", che quest'anno offre la microchippatura gratuita ai cani padronali, ad opera del personale veterinario dell'ASL NA3Sud, azione ancora una volta organizzata per sensibilizzare l’intera cittadinanza sull’importanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina, sia in relazione alla lotta all’abbandono, sia alla possibilità di ritrovare la propria bestiola in caso di smarrimento.



«Si vuole incoraggiare i proprietari di cani al pieno rispetto delle prescrizioni normative, usufruendo gratuitamente del servizio. Si spiegherà anche ai più reticenti che non esiste una tassa sul possesso di animali domestici, al contrario si rischia una multa salata in caso il cane fosse trovato, ad un controllo, sprovvisto di microchip - spiega l'ADDA -. Sono invitati i proprietari dei cani di Castellammare e tutti i comuni appartenenti all'ASL NA3Sud, i quali dovranno presentarsi muniti di carta d’identità e codice fiscale».





Sarà presente la Befana che insieme ai volontari, raccoglierà cibo in scatola, croccantini, pappe, antiparassitari, coperte vecchie e qualsiasi altro contributo per i randagi e le colonie feline assistiti dall'A.D.D.A., che, nonostante le enormi difficoltà operative ed economiche, continua ogni giorno ad alimentare e curare una media di oltre 200 randagi, tra cani e gatti, distribuiti su un vasto territorio costantemente monitorato.



«Gli abbandoni sono continui e non accennano a diminuire. Le richieste d' intervento e di aiuto per animali feriti sono giornaliere, così come le persone che si rivolgono all'A.D.D.A. perchè non sono più in grado di occuparsi economicamente dei vecchi animali che hanno in casa che vogliono abbandonare» conclude ADDA.