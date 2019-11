Cronaca

Castellammare - Disagi infiniti in città, allagamenti anche in via Pozzillo. Necessario l'arrivo dei ROSS

L'acqua era entrata in una casa posizionata al piano terra. In tutto si contano oltre 20 interventi nel pomeriggio odierno

di genesp domenica 24 novembre 2019 - 21:07

Strade allagate, buche, rami al centro della carreggiata: sono oltre venti gli interventi dei ROSS, gruppo comunale della Protezione Civile. I volontari sono entrati in azione più volte all'interno del territorio di Castellammare di Stabia per fronteggiare le emergenze che si sono venute a creare a causa dei temporali. Ultima ad ordine di tempo in via Pozzillo dove a causa degli allagamenti, l'acqua aveva ormai invaso un'abitazione al piano terra.

I ROSS, in compagnia dei vigili del fuoco, sono riusciti ad evitare ulteriori problemi. Il gruppo di volontari resterà ancora vigile sul territorio per tutta la serata quando si attende il violento colpa di coda della perturbazione che dovrebbe abbandonare la città di Castellammare solamente domani pomeriggio. Occhi puntati sul Sarno e sulla periferia nord dove si temono ulteriori emergenze.

