Cronaca

Castellammare - Coronavirus, dal 4 maggio sarà possibile rivedere amici e parenti ma con le mascherine

Per i ristoranti e i bar bisognerà attendere l'11 o il 18 maggio. Il governo studia tutte le proposte, l'annuncio è atteso per l'inizio della prossima settimana

di genesp sabato 25 aprile 2020 - 11:34

La fine della quarantena è fissata per il prossimo 4 maggio. Il governo Conte sta studiando tutte le proposte ma ormai è quasi del tutto certo che le misure fin qui adottate termineranno il prossimo 4 maggio quando i cittadini potranno ritornare a spostarsi. Via libera quindi agli incontri con amici e parenti all'interno della propria città e nei Comuni limitrofi (non si potrà invece lasciare la propria Regione se non per motivi lavorativi). Bisognerà invece attendere per bar e ristoranti. Quest'ultimi potrebbe riaprire l'11 maggio o il 18 maggio, il tutto dipenderà dalla curva del contagio. In qualsiasi caso, la distanza fra i tavoli dovrà essere rispettata e non si esclude che possa essere vietata la consumazione al bancone. In Campania, a differenza di quanto potrebbe accadere in altre Regioni, ci sarà l'obbligo della mascherina per uscire di casa e per entrare negli esercizi commerciali.

Non a caso la Regione sta spedendo tramite Poste Italiane le protezioni a tutti i residenti (a Castellammare dovrebbero arrivare due mascherine per famiglia da lunedì 27 aprile). Piccoli passi quindi verso la tanto attesa fase 2 che concluderà un lungo periodo di paure durato quasi due mesi.



Nella città delle acque si attende l'approvazione del nuovo decreto prima di allentare le misure. Il tema più sentito dagli stabiesi è sicuramente quello della villa comunale. Al momento l'accesso al lungomare è interdetto ma non si esclude che il divieto possa essere rimosso dal 4 maggio. L'amministrazione comunale però vorrebbe evitare gli assembramenti (che comunque saranno vietati dal governo nazionale) e quindi non si esclude che l'ingresso sul lungomare possa essere regolato da forze dell'ordine o da varchi.

Castellammare - Coronavirus, dal 4 maggio sarà possibile rivedere amici e parenti ma con le mascherine

Condividi Facebook Twitter