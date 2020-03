Cronaca

Castellammare - Coronavirus, 6 persone con sintomi influenzali in osservazione nel pre-triage del San Leonardo

De Luca ordina la riduzione del 50% dei trasporti pubblici e di tutti i ricoveri ospedalieri salvo le urgenze.

di sr giovedì 12 marzo 2020 - 21:37

Sono 6 le persone arrivate tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con sintomi influenzali. Tutti sono stati sistemati nelle tende del pre-triage allestite nel parcheggio dipendenti del nosocomio stabiese. L’ultima, una 50enne di Castellammare giunta poco dopo le 21 in ospedale presentava febbre e difficoltà respiratorie.



Tutti sono stati trattati nella massima sicurezza, rispettano i previsti protocolli sanitari. Sono ora sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi del quadro clinico dal quale si stabilirà se effettuare il tampone per la verifica del possibile contagio da covid-19.



Si rinnova l’invito a tutti i cittadini di rimanere a casa e rispettare le restrizioni imposte dal Governo e dalla Regione. Proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine sulle persone in strada, sia a piedi che a bordo di automezzi pubblici e privati.



Intanto, il governatore della regione Campania ha annunciato una riduzione del 50% con la «massima attenzione al rispetto delle fasce pendolari ed ai collegamenti con le periferie.

Ogni azienda rivedrà i propri programmi garantendo queste indicazioni e fornendo la massima diffusione possibile per l’utenza. Saranno comunque garantiti tutti i servizi che supportano il trasporto degli operatori sanitari».



Lo stesso De Luca ha scritto a tutti i direttori generali e commissari straordinari delle Asl e delle Aziende Ospedaliere della Campania, alla Direzione generale per la tutela della salute della Regione Campania, ai quali ha imposto la sospensione fino al 6 aprile prossimo dei «ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture ospedaliere pubbliche, private accreditate e gli ospedali classificati. Possono essere effettuati solo ricoveri con carattere d'urgenza, non differibili. La sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti onco-ematologici medici e chirurgici. Tale sospensione vale anche per tutte le attività in libera professione intramoenia».

