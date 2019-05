Cronaca

Castellammare - Compagnia degli Sbuffi, salta l'accordo per la concessione della Reggia: lunedì lo sgombero

La compagnia avrà tempo fino a lunedì per fare un passo indietro e accettare le condizioni proposte dall'amministrazione Cimmino.

di Francesco De Sio venerdì 31 maggio 2019 - 07:39

Compagnia degli Sbuffi, non c'è accordo tra Comune di Castellammare e teatranti per il fitto dello spazio alla Reggia di Quisisana. Nel pomeriggio di ieri le parti si sono incontrate a palazzo Farnese per siglare il contratto che avrebbe dovuto, almeno nelle intenzioni auspicate, dare attuazione alla delibera approvata dalla giunta Cimmino il mese scorso. Per il via libera, tuttavia, era necessario che l'Ipiemme saldasse alcuni arretrati inerenti agli iltimi due di occupazione, quantificabili in circa 30mila euro.



Proprio quest'ultimo punto - stando alle indiscrezioni che arrivano direttamente dal municipio stabiese - avrebbe fatto saltare il banco. Pomo della discordia, pare, le modalità di pagamento dell'ingente somma. La compagnia avrà tempo fino a lunedì per fare un passo indietro e accettare le condizioni proposte dall'amministrazione Cimmino (le quali garantirebbero un pigione di circa mille euro al mese), pena lo sgombero dalla struttura di Quisisana.



Esattamente quanto aveva già ordinato nello scorso luglio l'ex commissario prefettizio Gaetano Cupello, con gli attori rimasti tuttavia fino a oggi a esibirsi alla reggia.

Per non incorrere nel medesimo rischio l'Ente ha fatto la voce grossa e ha diffidato i teatranti dall'esibirsi oggi. Se sulla Compagnia degli Sbuffi grava il rischio sigilli, per le casse pubbliche stabiesi si delinea la possibilità di veder prefigurato un danno erariale da 30mila euro qualora l'Ipiemme non volesse comunque liquidare quanto dovuto.



Un ammanco economico forse di poco conto, ma che comunque non farebbe bene all'immagine di un Comune che negli ultimi dodici mesi non ha fatto nulla per mettere in regola l'attività degli attori, nel frattempo regolarmente pagati dalle scuole. Qualora la situazione non dovesse mutare, lunedì sarà quindi avviato lo sgombero coatto dai locali della reggia. Dalle parti in causa filtra comunque pessimismo su una ricucitura dello strappo.