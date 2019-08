Cronaca

Castellammare - Centauro prova un sorpasso azzardato e colpisce altri due scooter: paura in via Napoli

Sul posto polizia di Stato e carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

di genesp giovedì 1 agosto 2019 - 21:26

Paura nella serata odierna in via Napoli, nella periferia nord di Castellammare. Secondo una prima ricostruzione non ancora confermata dalle forze dell'ordine, due giovani a bordo di un motorino, tentando un sorpasso azzardato, hanno colpito un motorino che proveniva dal senso opposto. A causa del violento impatto, anche l'altro scooter che stava per essere sorpassato è rimasto coinvolto nell'incidente. Una carambola terribile che ha allarmato l'intero quartiere Cmi. Feriti tutti i centauri e i rispettivi passeggeri che sono stati accompagnati in ospedale a causa delle ferite riportate.

La prognosi al momento non è stata sciolta. Al pronto soccorso del San Leonardo sono state accompagnate cinque persone, tutte coinvolte nel sinistro.



Sul posto comunque sono giunti immediatamente i carabinieri e la polizia di Stato che avranno il compito di ricostruire quanto accaduto ascoltando la versione del centauro oltre che dei tanti cittadini che hanno assistito alla scena. Saranno acquisiti anche i filmati del sistema di videosorveglianza. Maggiori dettagli nelle prossime ore.