Cronaca

Castellammare - Bus tampona auto sul lungomare, feriti due bambini

Paura ieri pomeriggio per una famiglia che viaggiava a bordo della propria vettura.

martedì 7 gennaio 2020 - 08:31

Pullman del trasporto pubblico tampona un’auto al Corso Garibaldi, feriti 4 membri della famiglia all’interno della vettura.



E’ accaduto nelle prime ore del pomeriggio sul lungomare di Castellammare di Stabia. Il pullman non è riuscito ad arrestare la sua corsa finendo per tamponare una Renault Clio nera con a bordo una famiglia composta da padre, madre e 2 bambini. Sono stati proprio questi ultimi ad avere la peggio, accusando traumi che hanno reso necessario l’arrivo sul posto dei medici del 118.

I camici bianchi hanno soccorso i malcapitati trasportandoli quindi al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo per i necessari accertamenti diagnostici. Per fortuna non si è trattato di nulla di grava e già dopo gli accertamenti i piccoli sono stati dimessi.



Ancora incerta l’esatta dinamica del sinistro sul quale stanno indagando gli agenti della polizia municipale stabiese intervenuti sul posto anche per gestire il traffico che nel frattempo si era congestionato.

Castellammare - Bus tampona auto sul lungomare, feriti due bambini

Condividi Facebook Twitter