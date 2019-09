Castellammare - Bando per gli incarichi di funzione all'Asl, i sindacati: Â«Vigileremo per mettere fine agli insolutiÂ»

Cronaca

Castellammare - Bando per gli incarichi di funzione all'Asl, i sindacati: «Vigileremo per mettere fine agli insoluti»

di Francesco De Sio domenica 1 settembre 2019 - 09:20

Alla fine le loro richieste sono state accontentate dalla direzione strategica. I vertici dell'Asl Napoli 3 Sud ha inoltrato ai sindacati i modelli di bando che si intende utilizzare per l'assegnazione degli incarichi di funzioni, realizzati in maniera distinta per ruoli sanitari, amministrativi e tecnico-professionali all'interno dell'azienda sanitaria locale. Una proceduta andata a rilento e per i cui criteri i rappresentanti di categoria avevano a lungo richiesto chiarezza e trasparenza.



Le organizzazioni sindacali resteranno comunque vigili al fine di monitorare ogni passaggio dell'inter nella sua fase più delicata. «Il servizio personale ci ha trasmesso la proposta del nuovo bando per le selezioni dei coordinamenti e delle posizioni organizzative (nuovi incarichi di funzione) - recita una nota firmata dai coordinatori locali -, stabilendo la data del 9 settembre termine ultimo per presentare eventuali osservazioni che sicuramente Fsi e Nursing up inoltreranno per favorire la rapida soluzione di una vicenda rimasta vergognosamente insoluta solo nell'Asl Napoli 3 Sud».





Non manca modo, poi, di elogiare l'operato della direzione aziendale: «Diamo atto alla sensibilità del direttore Gru in merito alla corretta previsione nella proposta di bando, di tutte le indicazioni concordate con tutte le organizzazioni sindacali e la Rsu in delegazione trattante. Ciò metterà fine alla precarietà ed a tutte le distorsioni, gli abusi le discriminazioni e darà certezza operativa e giuridica ai coordinatori che risulteranno vincitori o confermati».



«Per quanto ci riguarda - concludono le segreterie sindacali - ci batteremo contro ogni tentativo (già in atto) di bloccare ulteriormente lo svolgimento rapido delle selezioni da parte di quanti ne hanno impedito la soluzione, preferendo il caos e la mancanza delle regole, per tirare a campare sulle promesse. Sarà nostro dovere tenere tutti costantemente informati, su ogni eventuale sviluppo, rimanendo a disposizione per ogni qualsiasi altra informazione utile al personale interessato».