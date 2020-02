Cronaca

Castellammare - Auto con targa straniera contromano sul lungomare, panico fra i presenti

L'uomo alla guida probabilmente era ubriaco

di genesp sabato 22 febbraio 2020 - 18:21

Foto di Pasquale Greco

Attimi di panico nel tardo pomeriggio odierno quando un'auto, un'Alfa Romeo con targa straniera, ha imboccato contromano corso Garibaldi colpendo anche diverse auto in coda nel traffico. L'uomo alla guida non si è reso conto di quanto stesse accadendo essendo probabilmente ubriaco. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia e la polizia municipale che hanno fermato il conducente e stanno ancora compiendo tutti i rilievi del caso ascoltando soprattutto le versioni dei presenti.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe percorso diversi metri contromano noncurante della presenza di altre vetture presenti lungo corso Garibaldi. Terrorizzati gli stabiesi che affollavano la villa comunale in questo sabato prima di Carnevale. Tuttavia è scattata immediatamente la segnalazione alle forze dell'ordine che sono riuscite a bloccare l'uomo e ad accompagnarlo in caserma. L'auto incriminata al momento è stato lasciata in corso Garibaldi.

