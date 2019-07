Cronaca

Castellammare - Asilo nido Carducci, pubblicata la graduatoria per l'anno scolastico 2019/2020

Dopo i ricorsi giunti a Palazzo Farnese, gli uffici hanno stilato la graduatoria visibile sul sito del Comune di Castellammare

di genesp lunedì 22 luglio 2019 - 15:45

E' stata pubblicata la graduatoria per le iscrizioni all'asilo nido comunale Carducci di Castellammare di Stabia per l'anno scolastico 2019/2020. Gli uffici, dopo aver analizzato i 14 ricorsi presentati e dopo averne accettati 11, hanno riformulato la classifica dei piccoli in base ai parametri previsti dal bando pubblicando la graduatoria definitiva. Quest'ultima è visibile sul sito dell'Ente stabiese con i nomi dei bambini che sono ovviamente censurati per motivi di privacy. Le famiglie potranno riconoscere la propria posizione in base al numero di protocollo della propria domanda. Salvo colpi di scena, sarà questa la lista dei piccoli stabiesi che frequenteranno la scuola Carducci il prossimo anno. Se dovesse esserci qualche rifiuto, gli uffici procederanno con lo scorrimento della graduatoria.





Nel corso dell'ultimo mese non sono mancate le polemiche fra le mamme della Carducci. Molti genitori hanno infatti lamentato delle presunte irregolarità nella compilazione della graduatoria con alcune istanze che avrebbero scavalcato delle altre per motivi non chiarissimi. Secondo gli addetti comunali, però, nei mesi scorsi sarebbero partite da quegli stessi uffici diverse telefonate alle mamme per comunicare l’accesso all’asilo. A quando dichiarato dai dipendenti dell’ente stabiese, a queste stesse telefonate nessuno avrebbe risposto. Ragion per cui avrebbero perso il diritto in graduatoria.