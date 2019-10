Cronaca

Castellammare - Appuntamento a quattro zampe con il 'Microchip Day'

Prevista anche la benedizione degli animali a cura di Don Fabio Di Martino e la raccolta alimenti per i randagi ad opera dei volontari dell'A.D.D.A.

di Davide Soccavo mercoledì 2 ottobre 2019 - 21:20

Un evento importante, nato 30 anni fa allo scopo di sensibilizzare l’intera cittadinanza sull’importanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina.



Domenica 6 ottobre torna il 'Microchip Day', l’evento promosso dall’A.D.D.A, durante il quale sarà possibile offrire gratuitamente ai propri animali Microchippatura ad opera del personale veterinario dell'ASL NA3Sud. L'evento si svolgerà di mattina in villa comunale a pochi passi dalla Cassa Armonica.



L’A.D.D.A è nata nel marzo del 1989 ed è promotrice delle normative nazionali e locali a tutela dei diritti degli animali. Per l’occasione invita i padroni, a partire dalle ore 10, ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina, poiché è un atto dovuto per legge.

Infatti, il chip consentirebbe di rintracciare il cane in caso di smarrimento.



I cittadini e i curiosi sono invitati a partecipare, portando con sè i propri amici a quattro zampe e non solo per il chip: alle ore 12:45 gli animali riceveranno la benedizione impartita da Don Fabio Di Martino, parroco di Santa Maria del SS. Rosario, in occasione della settimana dedicata a San Francesco D’Assisi, il santo protettore di tutte le creature viventi.



Inoltre, verrà allestita una raccolta fondi a cura dei volontari dell'A.D.D.A. destinata al supporto dei cani e dei gatti randagi: prevista l'apertura degli stands dove i padroni potranno anche portare crocchette, alimenti vari per nutrili e contributi sterilizzazioni per la salvaguardia di questi poveri animali.

