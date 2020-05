Cronaca

Campania - Le acque del Sarno tornano ad essere torbide

Le acque tornano a tingersi di nero, nonostante i due mesi di lockdown a causa del Coronavirus.

di Davide Soccavo martedì 5 maggio 2020 - 00:13

Un giorno è passato dall’inizio della Fase 2, che porrà al centro dell’attenzione la responsabilità dei cittadini. Non c'è molto da indagare circa le cause che hanno nuovamente tinto di nero il Sarno, dopo i due mesi trascorsi di lockdown con le acque cristalline, come mai viste prima d'ora. Il fiume, da via Roma alla linea ferroviaria, è diventato torbido.



Inevitabile il cattivo odore che le acque hanno emanato. Numerose, infatti, sono state le denunce fatte sui social con foto, nelle quali appare evidente la devastazione del Sarno a causa degli scarichi industriali.





Il fiume aveva dato un’immagine completamente diversa con la chiusura delle aziende in seguito alla divulgazione delle norme per limitare la diffusione del Covid-19. Una visione del tutto nuova e pura del Sarno, tanto da far ben sperare in un futuro prospero del corso d’acqua attualmente definito il più inquinato d’Europa. Quella che sembrava una vera e propria rivincita della natura.

Campania - Le acque del Sarno tornano ad essere torbide

Condividi Facebook Twitter