Campania - Coronavirus, oggi altri 17 contagiati. Il totale sale a 350

Sono 9 i deceduti, 28 i guariti. Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia.

domenica 15 marzo 2020 - 18:07

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella mattinata odierna sono stati esaminati presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 127 tamponi. Di questi 17 sono risultati positivi.



Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.



Totali positivi in Campania: 350.



Deceduti: 9 (3 Asl Napoli 1; 1 Asl Napoli 2; 3 Provincia di Caserta; 1 Provincia di Avellino; 1 provincia di Salerno).



Guariti: 28 (3 Totalmente guariti e 25 "clinicamente guariti", ossia diventati asintomatici ma in attesa dei due tampini negativi di conferma).



Sono arrivate a 1.

809 le vittime del coronavirus in Italia. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. In un solo giorno c'è stato un aumento di 368 morti. Sabato l'aumento era stato di 175. Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri. Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

