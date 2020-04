Cronaca

Campania - Coronavirus, curva in netto calo. Ieri solo 99 nuovi contagi

Il totale degli infetti sale a 3148.

martedì 7 aprile 2020 - 08:10

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:



- Ospedale Cotugno di Napoli: 287 tamponi di cui 35 positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: 113 tamponi di cui 7 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: 102 tamponi, di cui 2 positivi;

- ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: 20 tamponi, di cui 1 positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: 49 tamponi di cui 1 positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: 77 tamponi di cui 27 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: 66 tamponi di cui 1 positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: 387 tamponi di cui 6 positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento 61 tamponi di cui 5 positivi;

- Ospedale di Eboli: 91 tamponi di cui 5 positivi.



Positivi di oggi: 90.

Tamponi di oggi: 1253.



Totale complessivo positivi Campania: 3.148.

Totale complessivo tamponi Campania: 25.779.



Partiti ieri mattina da Padova, sono giunti ieri sera a Napoli i tir con le strutture modulari pre-allestite che da questa mattina verranno installate per potenziare i posti di terapia intensiva dell’Ospedale del Mare. Un’operazione durata nel complesso meno di due settimane: «uno sforzo straordinario e un’altra prova di grande efficienza della Regione Campania, in prima linea per vincere la guerra contro l’epidemia» ha detto De Luca.





"I camion con i moduli parcheggiano stasera (ieri,ndr) davanti l'area di montaggio del covid center, ogni modulo ha un numero, quindi da domani li posizioneremo velocemente nell'area già predisposta". Così Antonio Bruno, l'architetto direttore dei lavori dell'ospedale del Mare da campo dedicato alla terapia intensiva per il covid19 spiega l'avvio dei lavori dopo l'arrivo dei prefabbricati da Padova a Napoli.



"Si tratta di prefabbricati che compongono tre moduli - spiega Bruno - preallestiti con i relativi servizi. Arrivano con una carovana di 57 camion in quest'area che due settimane fa era un prato e ora ha tutti i servizi predisposti, una rete elettrica, i tubi per la climatizzazione e una tac già allestita. Tra tre giorni prevediamo di avere tutto il center covid montato, poi passeremo all'allestimento delle attrezzature elettromedicali".La previsione è che dopo Pasqua potranno aprire i primi due blocchi, con 48 posti letto in terapia intensiva.



Poi se ne aggiungerà un terzo per arrivare al totale previsto di 72.

