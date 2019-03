Terza Pagina

Torre del Greco - Buon compleanno Totò, al Circolo Nautico la festa in onore dell'indimenticato attore

lunedì 4 marzo 2019 - 09:27

Tutto pronto al circolo nautico per la festa di compleanno in onore di Totò. Sabato 9 marzo, ore 19,00, presso il circolo torrese, incontro con Liliana ed Elena de Curtis e con Mario Fatello, capo redattore centrale della Rai e Mimmo Falco, vice presidente dell'ordine dei giornalisti della Campania per ricordare il più grande comico italiano di tutti i tempi che compie 121 anni. Nel corso dell’evento, verranno proiettate le immagini più significative della vita artistica del principe con le testimonianze dei protagonisti del cinema italiano. Un ampio spazio verrà riservato alle poesie, alle liriche e alle canzoni del principe delle risate con il duo Davide Di Ienno ( chitarra) e Tiziano Palladino ( mandolino) e con la partecipazione straordinaria degli attori dell'associazione teatrale " Il nuovo copione".

E grande attesa anche tra i fedeli della parrocchia Madonna delle Grazie dove, alle ore 18,00, verrà celebrata una messa a cui parteciperanno i familiari del principe Antonio de Curtis. Al termine della serata, come per tutti i compleanni che si rispettano, il taglio della mega torta preparata dalle pasticcerie La Torre, Mennella e Olimpiade. L’evento è stato organizzato dal circolo nautico, presieduto da Gianluigi Ascione, in collaborazione con il giornalista Angelo Ciaravolo e con il contributo dell’associazione cuochi di Torre del Greco.