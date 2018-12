Terza Pagina

Campania - Mosca orientale della frutta trovate a Palma Campania e Nocera Inferiore

Un parassita pericoloso per le piante ma non per l'uomo.

di Ansa martedì 18 dicembre 2018 - 19:40

E' arrivata in Europa la mosca orientale della frutta, un parassita pericoloso per le piante ma non per l'uomo, e la prima segnalazione è avvenuta in Campania.



Lo rende noto un comunicato della Regione. E' la "prima segnalazione per l'Italia e l'Europa di questo parassita che non ha effetti sulla salute dell'uomo, ma danneggia gravemente le colture ortofrutticole", rileva la Regione. La mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis), "è stata riscontrata in seguito all'attività di monitoraggio preventivo coordinata dall'Ufficio centrale fitosanitario della Regione nell'ambito dell'Unità regionale di coordinamento fitosanitario, che coinvolge il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II, l'Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (Ipsp) del Cnr con la sezione di Portici ed il Crea".

I parassiti, sette maschi adulti, sono stati individuati "in due aziende frutticole miste a Palma Campania e Nocera Inferiore a fronte delle dieci trappole collocate sul territorio regionale".