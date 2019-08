Spazio Scuola

Immissione in ruolo per i docenti AFAM, ancora pochi giorni per ricorrere al giudice del lavoro

Ecco tutte le necessarie informazioni e le istruzioni operative.

domenica 4 agosto 2019 - 09:40

I docenti del comparto afam (abilitati all'insegnamento in sede giudiziaria ed esclusi dal concorso riservato-fit secondaria), aspiranti al “turno di nomina” per l’immissione in ruolo (con decorrenza giuridica 01 settembre 2019), possono ricorrere, entro pochi giorni, al giudice del lavoro, nelle forme del 700 c.p.c..



Obiettivo: reinserimento nella graduatoria concorsuale!



Gentili lettori



A tutela di quanti vedevano tramontare un’importante chance lavorativa ed occupazionale, quella di partecipare, da subito, all’annualità di formazione iniziale e tirocinio (meglio nota come fit), gli avvocati stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, impugnando i provvedimenti di esclusione dal concorso e dalle graduatorie di merito regionali, hanno già ottenuto, in data 07 giugno 2019, dal Consiglio di Stato, sez. VI, un puro accoglimento cautelare (ordinanza collegiale 2851/2019, presidente giancarlo montedoro), che ha sancito, per un docente precario afam, “abilitato con ordinanza giudice del lavoro” ed escluso dal concorso riservato agli abilitati (fit secondaria), la riammissione nelle graduatorie del citato concorso per le classi di insegnamento a029 ed a030.



Tale pronuncia giudiziaria, resa nota dai legali alla controparte ministeriale, e’ stata formalmente eseguita, con decreto in ottemperanza, recante n. 16885 del 23.07.2019, emesso dal direttore generale Luisa Franzese dell’ufficio scolastico regione Campania, riammettendosi il ricorrente alla procedura concorsuale, per le classi di insegnamento interessate.



Ebbene, a ridosso dell’avvio del nuovo anno scolastico, si stanno svolgendo le procedure di immissione in ruolo (anche attingendo dalle graduatorie di merito del concorso 2018 che, in particolare, ai sensi dell’art. 12 ddg 85/2018, destinano i candidati a.f.a.m., utilmente inseriti, al percorso annuale di formazione e di prova).



Ritenendosi configurabile “il periculum in mora” (inteso quale “concreto pericolo di perdere il treno per il ruolo”), non potendosi attendere i tempi di definizione del contenzioso nel merito, gli avvocati Ciro Santonicola ed Aldo Esposito propongono un’azione giudiziaria urgente, al giudice del lavoro, nell’intento di:



-domandare la disapplicazione dei provvedimenti con i quali, gli aspiranti afam, sono stati esclusi dalle graduatorie di merito concorsuali;



-domandare che venga ordinato, alla controparte ministeriale, il reinserimento nelle graduatorie di merito concorsuali (classi di insegnamento interessate), a beneficio dei docenti a.

f.a.m. che potrebbero aspirare al “turno di nomina”, per l’immissione in ruolo, con decorrenza giuridica 01 settembre 2019.



Il tutto, entro pochi giorni dal deposito del ricorso, con il supporto dei precedenti giudiziari, provenienti dal consiglio di stato e dal t.a.r. Puglia e di ulteriori recentissimi accoglimenti cautelari, emessi da diversi magistrati del lavoro, proprio in merito al “reinserimento in graduatoria di docenti afam (abilitati giudice del lavoro), depennati dall’u.s.r. locale”.



Per accedere alle istruzioni operative del "ricorso 700 urgente, giudice del lavoro, reinserimento in graduatoria concorsuale per gli afam esclusi (abilitati a seguito di precedente ricorso)", si clicchi sotto:



https://scuolalex.it/ricorso-700-giudice-del-lavoro-afam-esclusi-dalla-graduatoria-del-concorso-2018-usr-campania-sicilia/



Per info di ogni tipo, si inoltri whatsapp scritto al numero 3661828489 (non attivo per le telefonate).



Risponderà direttamente il legale, in media entro sette giorni dall’invio del quesito.