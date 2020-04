Castellammare - Sicignano: Â«Caro De Luca, Ã¨ giunta l'ora di cambiare nella sanitÃ  stabieseÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - Sicignano: «Caro De Luca, è giunta l'ora di cambiare nella sanità stabiese»

L'ex consigliere comuale: «Muto non mi è mai piaciuto da quando fece togliere le statue dei santi dai reparti del nosocomio»

mercoledì 8 aprile 2020 - 07:36

Non si placano le polemiche in merito all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove risulterebbero molti contagiati tra il personale sanitario. Se voci di corridoio raccontano di una Asl pronta a sostituire il direttore sanitario dell'ospedale, dal mondo della politica si levano molti gridi di allarme.



Ad intervenire l'ex consigliere comunale Antonio Sicignano, già candidato sindaco, il quale lancia un appello al presidente della Regione Campania: «Caro Vincenzo De Luca è ora di cambiare aria nella sanità a Castellammare».



Spiega «A me personalmente il direttore sanitario dell’ospedale di Castellammare di Stabia non è mai piaciuto. Fin dal primo momento, quando decise di togliere le statue dei santi dai reparti del nosocomio.

Era il 22 febbraio 2019 e come Forza Italia siamo intervenuti per stigmatizzare questo grave atto che era stato compiuto. Più volte poi abbiamo denunciato la situazione del pronto soccorso stabiese, nell’ambito del quale si registravano file interminabili a causa di un triage estremamente sottodimensionato».



Conclude «quello che è successo oggi, infine, in piena emergenza sanitaria, lo sappiamo tutti. Questo, senza dimenticare mai il sacrificio giornaliero dei nostri eroi: medici, infermieri e personale annesso.Caro Vincenzo De Luca è ora di cambiare aria nella sanità a Castellammare».

