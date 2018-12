Politica & Lavoro

Castellammare - Piano per il Lavoro, la giunta approva schema di accordo con la Regione

martedì 18 dicembre 2018 - 17:24

La giunta comunale di Castellammare di Stabia ha approvato lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con la Regione Campania per l'adesione al progetto “Ripam - Concorso Unico Territoriale per le Amministrazioni della Regione Campania”. Il bando del concorso consisterà in corsi-concorsi su base regionale, relativi a diversi profili professionali per laureati e diplomati. Per ogni profilo professionale verrà stilata un’unica graduatoria, da cui gli enti locali presenti sul territorio regionale potranno attingere a seconda delle esigenze.



La finalità dell’adesione al Piano Lavoro consiste nel garantire la trasparenza nelle assunzioni che dovranno essere effettuate presso il Comune di Castellammare di Stabia, favorendo il potenziamento delle capacità istituzionali ed amministrative, attraverso il reclutamento di personale di categoria C e D da impegnare nell'amministrazione comunale. L'iniziativa contribuirà a tenere alta la qualità dei dipendenti pubblici attraverso la progressiva immissione in ruolo di risorse capaci, specificamente selezionate e formate sulle competenze necessarie a supportare processi di sviluppo locale sostenibile coerenti con gli obiettivi comunitari e nazionali.





«Il Piano Lavoro della Regione Campania per la Pubblica Amministrazione - ha detto il sindaco Cimmino - rappresenta una risposta occupazionale per i giovani del nostro territorio, dato che dopo decenni prende forma un’iniziativa seria per effettuare assunzioni e riqualificare la pubblica amministrazione della Campania, che oggi fa registrare un’età media di 56 anni».



Un provvedimento che giunge dopo i solleciti fatti nei giorni scorsi da alcune forze politiche di minoranza e, soprattutto, a seguito del convegno della scorsa settimana alla Regiia di Quisisana al quale prese parte anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.