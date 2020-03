Napoli - Vicino il rinnovo di Zielisnki, mentre l'avventura di Hysaj sembra ai titoli di coda

Napoli Calcio

di Giovanni Minieri sabato 14 marzo 2020 - 01:45

Con lo sport ancora off-limits per l’emergenza coronavirus, il Napoli comunica che Lorenzo Insigne e compagni torneranno ad allenarsi il 18 marzo a Castel Volturno, sperando che i dati relativi ai contagi siano migliori. Difficile se non impossibile che il campionato riprenda in tempi brevi, anche perché sono in aumento i casi di positività in massima serie. Dopo Gabbiadini, altri 4 calciatori ed 1 medico dello staff sono stati messo ko dal virus invisibile: si tratta di Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e Amedeo Baldari. Dalla Liguria alla Toscana, ed in serata anche l’attaccante delle Fiorentina Dusan Vlahovic è risultato positivo.

In un contesto a dir poco complicato, Cristiano Giuntoli si muove sotto traccia in vista della prossima stagione. Vicinissimo l’accordo per il rinnovo di Piotr Zielinski: trovato l’accordo economico, manca soltanto l’accordo per la clausola rescissoria.

Il club campano vorrebbe fissarla a una cifra altissima a 3 cifre, mentre il centrocampista polacco preferirebbe un importo più alla portata, qualora qualche top-club mondiale mostrasse interesse nel prossimo futuro. Tanti i club di premier su Arek Milik, mentre sembrerebbe segno il destino di Elseid Hysaj. Dopo 5 stagioni sembra giunta al capolinea l’avventura in azzurro del terzino albanese, con il procuratore Mario Giuffredi molto diretto: “Hysaj è un calciatore che per 3 stagioni è stato il migliore in Serie A, dimostrando anche con Gattuso di potersi esprimere ad altissimo livello sia in Italia che in Europa. È tuttavia quasi impossibile la sua permanenza al Napoli, ed è giusto che le strade a fine stagione si separino”

