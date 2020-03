Napoli Calcio

Napoli - Caos calendari: Juventus-Inter domenica 8 alle 20:45. Il Napoli riposa nel week-end avendo già giocato contro il Torino

Mancano ancora le date per Inter-Sampdoria e le semifinali di ritorno di Coppa Italia

di Giovanni Minieri venerdì 6 marzo 2020 - 14:52

Dopo tante polemiche in merito ai rinvii di alcune partite della 25° e delle 26° giornata di Serie A, inizia finalmente ad intravedersi una luce fioca in fondo al tunnel. L’emergenza coronavirus è stata gestita con troppa leggerezza dai vertici del calcio, con gli interessi di pochi a prevalere sulla salute pubblica, ed il rischio concreto di falsare un campionato in cui gli slot liberi sono ridotti al minimo per le squadre impegnate nelle coppe europee.

Le porte chiuse rappresentano la soluzione più ovvia per salvaguardare lo spor più seguito dagli italiani, ma Andrea Agnelli si oppone a tale ipotesi ed alla fine ben 6 gare su 10 vengono rinviate in extremis a data da destinarsi. E poco importa se dalle zone gialle o rosse si muovano supporters torinesi verso Napoli e bergamaschi verso Lecce.

Ma il paradosso si tocca a metà settimana in occasione del ritorno del penultimo atto di Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter. Lo stesso Juventus Stadium, indisponibile domenica sera, diventa miracolosamente immune ai virus, ed apre i battenti a tutti gli amanti del pallone in ogni angolo dello stivale, purchè non residenti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna o nelle province di Savona e Pesaro-Urbino. Decisione da standing ovation. Perché poi un tifoso residente a Torina, ma con famiglia o contratto di lavoro in zona rossa, può tranquillamente acquistare il biglietto e diventare un potenziale pericolo. Alla fine prevale il buon senso, o quasi.

Match prima a porte chiuse e poi definitamente rinviato, con la presidenza juventina che proprio non vuol buttar giù la mazzata di dover rinunciare a oltre 9 milioni di incasso tra Inter e Milan. Rinvio anche per Napoli-Inter, perché la prudenza non è mai troppa.



La riunione convocata in massima urgenza presso la Lega permette di definire un nuovo calendario che possa soddisfare quasi tutti. Si riparte nel week-end (rigorosamente a porte chiuse) con i recuperi della 26° giornata, con il Napoli che osserverà un turno di riposo avendo già disputato (e vinto) la propria gara contro il Torino. Niente gare di sabato, ma si riparte direttamente domenica 8 marzo.



Domenica 8 marzo ore 12:30

PARMA-SPAL



Domenica 8 marzo ore 15:00

MILAN-GENOA

SAMPDORIA-VERONA



Domenica 8 marzo ore 18:00

UDINESE-FIORENTINA



Domenica 8 marzo ore 20:45

JUVENTUS-INTER



Lunedì 9 marzo ore 18:30

SASSUOLO-BRESCIA



Le tre gare della 25° giornata (ATALANTA-SASSUOLO, VERONA-CAGLIARI, TORINO-PARMA) saranno invece recuperate mercoledì 18 marzo alle 18:30



Resta da definire la data di Inter-Sampdoria, con gli impegni dei nerazzurri tra campionato, coppa italia ed europa league, a rendere tutto più complicato.



Da rimodulare anche il destino della 27° giornata, inizialmente prevista per 7-8-9 marzo, ed ancora tutta da decifrare.







