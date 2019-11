Dal Mondo

5 hobby online da fare a casa durante l'inverno

venerdì 22 novembre 2019 - 09:04

La stagione “delle piogge” è arrivata, cappotti, sciarpe e cappelli hanno preso il posto di pantaloncini ed infradito e se fino a qualche mese fa il tempo libero lo si poteva trascorrere all’aria aperta tra passeggiate ed un gelato, ora si va alla ricerca di attività da svolgere durante i mesi invernali e freddi. A parte attività sportive al chiuso e ristoranti e pub, il mondo digitale ci viene in soccorso anche nel “riempire” il nostro tempo libero. Inoltre le opportunità che ci offre Internet sono innumerevoli, basti pensare alla possibilità di poter vendere prodotti di artigianato online aumentando la visibilità del nostro mercato, oppure poter intraprendere un percorso di formazione universitario o meno per fare un upgrade della nostra carriera.



Vediamo quali possono essere i principali 5 hobby online da fare a casa durante l’inverno:



- Imparare una nuova lingua: sono migliaia e di tutte le forme i corsi di lingua online, possiamo scaricare un’applicazione come Babbel da avere su qualsiasi dispositivo o iscriverci ai tanti corsi di lingua online certificati, cosa che può anche essere una spinta per la nostra carriera.



- Casino online: è uno dei modi apprezzati dagli italiani per trascorrere qualche ora comodamente in pantofole e giocare ai giochi di casino online, dove la distanza fra realtà e virtuale è quasi annullata, proprio come il noto sito di Starcasinò che propone croupier in carne ed ossa con cui interagire virtualmente o giochi di ultima uscita.



- Aprire uno shop online: non un vero e proprio hobby, ma più che altro un modo per rendere il proprio hobby “redditizio”, aprire un negozio online è facilissimo e anche grosse piattaforme come Amazon permettono di vendere i propri prodotti anche “hand-made” comodamente da casa.





- Videogiochi e gaming: questo è un mondo che conta milioni e milioni di utenti, è ora possibile giocare con persone dall’altra parte del mondo, fare squadra o sfidare ed interagire anche vocalmente.



- Film e documentari: non solo Netflix, Amazon Prime Video ed altre piattaforme note offrono la fruizione di contenuti video a pagamento, ma ci sono anche realtà come Arte e RaiPlay che mettono a disposizione una bacheca di prodotti di alta qualità, per trascorrere serate all’insegna della cultura e dell’intrattenimento.



Non solo hobby, ma anche tante opportunità lavorative si aprono con il digitale, la rivoluzione iniziata vent’anni fa e tutt’ora in atto, secondo molti esperti non ha ancora visto il suo picco massimo, che si avrà con l’automazione. Le paure di molti sono che questa rivoluzione toccherà il mondo del lavoro in maniera negativa, mentre i feedback che ci arrivano dagli USA, dove questa trasformazione è almeno dieci anni avanti, vede un netto aumento di professionalità legate al mondo digitale che fino a poco tempo fa non esistevano nemmeno. Questo il caso anche di molte professioni che stanno nascendo in Italia legate a servizi digitali ed erogati completamente online, come copywriter, agenzie di traduzioni ed esperti SEO. Insomma dove c’è una crisi c’è sempre un’opportunità e dove c’è una rivoluzione bisogna sempre scovare le potenzialità per ritagliarsi uno spazio. Internet e tutto il mondo digitale offrono talmente tanto che, anche per un solo hobby, abbiamo l’imbarazzo della scelta e la concorrenza tra i fornitori di servizi ricade positivamente sull’utente finale in termini di prezzo.



