Juve Stabia

Potenza - Juve Stabia 0-0. Le pagelle dell'incontro.

Partita equilibrata da entrambe le squadre. La maggior parte sopra la sufficienza. Troest il migliore.

di Pio Francesco Schettino mercoledì 23 gennaio 2019 - 22:21

Grande prova di carattere per la Juve Stabia. Pareggio strappato a Potenza in un campo difficile e ostico. Ancora imbattibilità per le vespe e domenica derby contro la Paganese. Di seguito le pagelle. Juve Stabia : Branduani 6.5 : Nessuna parata importante da segnalare nei primi minuti. Intercetta alcune conclusioni e si salva da una bordata sul palo per il Potenza. Nel finale gran parata per il portierone stabiese. Vitiello 6 : Partita difensiva per il terzino destro delle vespe. Contiene bene la sua fascia e si spinge quando ha occasione. Troest 7 : Il migliore della difesa. Tranquillità, imposta dalle retrovie e chiude ogni spazio. Allievi 6 : Deve sostituire Marzorati e scalare di nuovo al centro. Non cambia il risultato. Germoni 6 : Esordio ufficiale per il primavera Lazio in un campo comunque ostico come quello di Potenza. Buon inizio. Calò 6.5 : Prende per mano come sempre il centrocampo stabiese. È protagonista di calci piazzati dalla trequarti. Melara 5.5 : In difficoltà. Poco pericoloso e non sfrutta al meglio il suo fisico.

Pochi cross per i compagni.( 68° Torromino 5.5 : Entra per dare il suo contribuito ma non si rende pericoloso per sbloccare il risultato. Deve mettere minuti nelle gambe per trovare la sua forma migliore.) Viola 6 : Ormai ha preso il posto di Mastalli negli 11 di partenza. Se lo merita, anche oggi non sbaglia nulla. In mediana è presente.(77° Mastalli S.v) Paponi 6.5 : È sua la prima occasione della partita con una bella girata che sfiora il goal. Lotta contro i centrali del Potenza.(77° El Ouazni S.v) Canotto 6.5 : Clamoroso palo nel primo tempo per l'esterno delle vespe vicino al vantaggio. Ci prova dalla distanza. (82° Elia S.v) Caserta 6.5 : Non è da tutti prendere un pareggio in un campo difficile come Potenza. Ancora imbattibilità e primo posto in solitaria verso il sogno promozione. Domenica la Paganese per continuare il cammino. Potenza : Ioime 6.5, Coccia 6.5, Matino 6, Emerson 6, Giosa 6.5, Sepe 6, Guaita 5.5(75° Bacio Terracino S.v), Dettori 5.5, Coppola 6, Ricci 6(58° Longo 5.5), Franca 6(66° Lescano 5.5) All. Raffaele 6.5