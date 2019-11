Juve Stabia

Juve Stabia - Il primo derby della stagione farà da cornice alla bolgia del Menti

Sarà allerta massima con l'arrivo di duecento tifosi da Benevento. Dopo la sosta, sempre a Castellammare, arriverà la Salernitana di mister Ventura.

di Pio Francesco Schettino mercoledì 6 novembre 2019 - 09:12

Fin dalla compilazione dei calendari svoltasi questa estate, i tifosi stabiesi stanno attendendo i derby campani contro la propria squadra del cuore. Il destino ha voluto che le partite contro Benevento e Salernitana si giocassero entrambe al Menti di seguito, con la sola sosta a dar respiro alla doppia sfida. Sabato alle ore 15 arriverà il Benevento dell'eterna bandiera milanista Filippo Inzaghi, che sta facendo sognare l'intera piazza sannita. Le vespe arriveranno alla sfida dopo la sconfitta di Livorno mentre il Benevento sta volando in testa alla classifica, dopo la vittoria per due reti a zero contro la Cremonese, sognando la clamorosa promozione in A. Ventiquattro punti, sette vittorie, tre pareggi e solo una sconfitta, più cinque dal Perugia secondo, una vera e propria corazzata. Per non farsi mancare nulla, il Benevento ha anche la migliore difesa del campionato con soli sette goal subiti mentre i goal fatti sono quindici. I sanniti quindi non segnano molto ma fanno della loro difesa l'arma migliore; infatti il miglior marcatore è l'ex Foggia Kragl con tre marcature, lo seguono Armenteros e Coda a due mentre Improta, Insigne,Maggio, Sau, Tello, Tuia e Viola ad una. Inzaghi ha saputo ribaltare le gerarchie in classifica e cercherà il colpaccio al Menti dove saranno attesi in duecento da Benevento.

È sicuramente la migliore squadra della categoria grazie anche ad una rosa costruita per la promozione diretta in A. Si parte dalla porta con la sicurezza Montipo, poi con l'ex Roma Antei, l'ex Lazio e Salernitana Tuia, Caldirola che ha collezionato presenze anche in terra tedesca col Werder Brema e infine Letizia giocatore polivalente. A centrocampo occhio al colpo dal Chievo Hetemaj con Kragl e Viola, passando all' attacco dove l'abbondanza regna con Tello, Coda, Insigne, Armenteros e l'ex Sau. Il Benevento avrà davanti la bolgia del Menti che tornerà a popolarsi in ogni ordine di posto per il primo derby campano. L' allerta è massima anche per evitare incontri tra le due tifoserie nei pressi dello stadio, sperando in una consueta giornata di sport. La Juve Stabia invece vorrà ritornare alla vittoria, cercando il tris in casa dopo Pordenone e Pescara ed allontanandosi dalla zona calda della classifica con le dirette rivali pronte ad approfittare di eventuali sconfitte. Dopo il Benevento ci sarà la sosta che servirà a ricaricare le pile per poi ospitare sempre al Menti, la Salernitana di mister Ventura per l'altra attesissima partita al Menti di Castellammare. Il futuro è adesso.

