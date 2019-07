Juve Stabia

Juve Stabia - Il mercato prende quota tra arrivi e partenze

Tante le piste battute sia in entrata che in uscita dal ds Polito dopo le ufficializzazioni delle ultime ore

di Gioacchino Roberto Di Maio giovedì 4 luglio 2019 - 08:51

La Juve Stabia continua ad operare sul mercato non disdegnando le operazioni in uscita con il nome di Di Roberto che sarebbe finito nel calderone dei possibili partenti assieme a quelli già presenti di Vicente, Marzorati ed El Ouazni, quest’ultimo in procinto di accasarsi alla Cavese. In attesa di Lia proprio dai metelliani nell’ambito dell’affaire che dovrebbe coinvolgere l’ex bomber dell’Ercolanese, forte degli ingaggi di Addae e Borri e del praticamente certo ritorno di Germoni ormai in cassaforte, Polito può ora concentrarsi sull’attacco che, a stretto giro di posta, dovrebbe registrare l'ingaggio di Del Sole in prestito dalla Juventus. In standby invece la pista Cianci, bomber di proprietà del Sassuolo molto apprezzato da mister Caserta. La classica fumata bianca è nel contempo attesa per quanto concerne il capitolo Elia, il cui ritorno è reso ancora più vicino dall'arrivo in prestito dell'eclettico centrocampista offensivo Mallamo dalla stessa Atalanta che sarebbe pronta a mandare alle falde del Faito anche il portiere Carnesecchi, seconda scelta delle vespe dopo Zaccagno del Torino. Classe ’99, Mallamo è atteso a Castellammare nelle prossime ore per legarsi ai gialloblù dopo la positiva esperienza al Novara in serie C. Ad allontanarsi è invece Michele Camporese, ad un passo dall’accordo con un Pordenone lesto nelle ultime ore a bruciare la concorrenza di mezza serie B tra cui proprio quella della Juve Stabia.

D’altra parte il ds Polito sta valutando le carte in tavola con la consapevolezza che la rosa andrà nel contempo sfoltita, aspetto tutt’altro che di semplice lettura dopo che le difficoltà riscontrate dall’Avellino, con il patron De Cesare alla folle ricerca di acquirenti, hanno fatto tramontare sul nascere le trattative legate a Marzorati e Paponi anche se quest’ultimo sembra destinato a restare a prescindere alle falde del Faito. Un timido sondaggio per il centrale di difesa sarebbe stato effettuato dalla Cavese, mentre la Sicula Leonzio avrebbe sorpassato la Reggina nella corsa a Vicente proponendo al centrocampista, in passato già in Sicilia con l’Akragas, un accordo biennale. In attesa di possibili offerte per Di Roberto, solo sondato da quegli stessi metelliani cui potrebbe finire in prestito anche il giovane neoacquisto Addessi, le vespe hanno preso tempo per decidere il destino di Viola, per cui risulterà determinante il ritiro di Rivisondoli. A proposito di ritiri, il Napoli ha deciso di convocare Gianluca Gaetano per il precampionato che si svolgerà a Dimaro dal 6 al 26 luglio. Settimane incandescenti che bisognerà attendere per comprendere se il talento partenopeo vestirà o meno i colori gialloblù durante la prossima stagione.