Castellammare - Al Cinema Montil la presentazione del libro dell'ex magistrato Carlo Palermo

sabato 23 marzo 2019 - 08:15

Giovedì 28 marzo Castellammare di Stabia ospiterà Carlo Palermo, ex magistrato noto per la sua vita interamente dedicata all’antimafia e per le indagini con cui ha disvelato oscuri intrecci tra organizzazioni criminali, terrorismo islamico, massoneria e politica.



L’incontro, organizzato da #EssereStabia, si terrà nella Sala Viviani del cinema Montil Multisala alle 19:30. Palermo presenterà al pubblico la sua ultima opera, “La Bestia – Dai misteri d’Italia ai poteri massonici che dirigono il nuovo ordine mondiale”. Nel testo, l’autore descrive gli ultimi esiti delle sue incessanti indagini. A discuterne con lui durante l’incontro saranno l’avvocato Daniele Rossetti e il dottor Nello Fiorenza.



L’autore

Carlo Palermo (Avellino, 1947) è stato magistrato presso il Tribunale di Trento e presso la Procura di Trapani.

Durante la sua carriera si distingue per indagini sulla malavita che attirano l’attenzione delle organizzazioni mafiose, tanto che appena cinquanta giorni dopo il suo arrivo in Sicilia, nel 1985, la mafia tenta di ucciderlo con un'autobomba a Pizzolungo, riuscendo solamente a ferirlo.



Nel 1991 si dimette dalla magistratura, continuando a seguire il filo delle sue indagini come avvocato, costituendosi in difesa di parti civili in alcuni processi di mafia. Comincia inoltre l'attività politica, divenendo prima, nel 1992, Deputato per La Rete e poi consigliere regionale del Trentino Alto Adige.



Autore di numerosi libri, non ha mai distolto gli occhi dal faro della sua esistenza: la ricerca della verità.