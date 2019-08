Cronaca

Torre Annunziata - Moto contro auto in via Veneto, i due centauri all'ospedale

Incidente nella notte all'altezza della scuola elemente, grave un 17 con fratture a un piede e una vertebra.

di Francesco De Sio domenica 4 agosto 2019 - 15:26

Strade di sangue a Torre Annunziata in questo primo fine settimana di agosto. Stanotte, intorno alle 3, un'automobile si è scontrata con una moto nella centralissima via Vittorio Veneto, all'altezza della scuola elementare del IV Circolo. Ad avere la peggio, come sempre in questi frangenti, i due giovani sullo scooter, i quali sono stati sbalzati sull'asfalto per circa per qualche decina di metri.



L'automobilista ha immediatamente allertanto i soccorsi, con due ambulanze giunte da Torre Annunziata e Torre del Greco che hanno trasportato i due feriti rispettivamente all'ospedale di Boscotrecase e al San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Il più grave sembra essere proprio il giovane paziente ricoverato presso il presidio boschese: il 17enne si sarebbe infatti procurato una doppia frattura, a una vertebra e ad un piede.



Sul luogo anche una pattuglia del commissariato di polizia oplontina, i cui agenti si sono occupati di effettuare i primi rilievi del caso. Stando alla prima ricostruzione degli investigatori, l'impatto sarebbe avvenuto tra il veicolo - che stava svoltando in via Auricchio - e il motociclo che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia, in direzione Napoli.