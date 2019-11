Cronaca

Torre Annunziata - Droga in cantina, arrestato 22enne

I militari hanno notato un curioso via vai nei pressi della sua abitazione.

venerdì 1 novembre 2019 - 14:20

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Aniello Longobardi, 22enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato un curioso via vai nei pressi della sua abitazione. Quando sono intervenuti hanno perquisito l’abitazione e rinvenuto 2 dosi di cocaina e 3 di marijuana pronte per essere smerciate.

La droga era nascosta in un vano realizzato in cantina, coperto da una lastra di marmo che veniva spostata all’occorrenza. Nelle disponibilità di Longobardi anche un bilancino di precisione e 40 euro in contante ritenuto provento illecito. Sottoposto ai domiciliari, il 22enne è in attesa di giudizio.

