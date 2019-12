Cronaca

Torre Annunziata - Controlli nel 'Parco Trento' e nel 'quadrilatero delle carceri', 2 persone denunciate

Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri, disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

venerdì 13 dicembre 2019 - 18:10

Immagine di repertorio non associata alla notizia

Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri, disposto dal Comando Provinciale di Napoli nella città di Torre Annunziata.



I militari della Compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili, hanno setacciato il “parco Trento” e il cosiddetto “quadrilatero delle carceri”.



86 le persone identificate – 16 con precedenti di polizia – e 43 i veicoli controllati. 19 le contravvenzioni al cds: 6 per assenza di copertura assicurativa e 4 per guida senza casco.

Una persona – un 32enne del posto – è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Non ha rispettato l’alt e durante un posto di controllo dei carabinieri è fuggito. Il titolare di un bar del centro città – un 22enne incensurato – è stato sanzionato e denunciato per la mancata esibizione della tabella dei giochi proibiti.

Torre Annunziata - Controlli nel 'Parco Trento' e nel 'quadrilatero delle carceri', 2 persone denunciate

Condividi Facebook Twitter