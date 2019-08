Cronaca

Sorrento - Il mare di Marina Grande di nuovo ok per L'Arpac

Il sindaco Cuomo lo ha annunciato dal suo profilo social

di Vittoria Samaria giovedì 15 agosto 2019 - 11:04

Comunicati ieri i risultati delle controanalisi relative al mare di Marina Grande richieste dall'amministrazione cittadina all'Arpac, Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania. I test sono risultati negativi alla presenza di agenti inquinanti e quindi è di nuovo via libera ai tuffi nel tratto di costa tra la spiaggia del borgo marinaro sorrentino e la spiaggetta privata dell'hotel "La Tonnarella", che erano state interessate dalla sospensione alla balneazione.



A darne notizia è stato lo stesso sindaco Cuomo dalla sua pagina social: - I campioni prelevati lo scorso 6 agosto avevano evidenziato valori fuori norma per l’escherichia coli e gli enterococchi intestinali con l’Agenzia regionale che aveva giudicato il mare di marina Grande non balneabile.

Ora i nuovi controlli che certificano il rientro dei parametri nei limiti previsti dalla legge.L'Arpac ci ha appena comunicato l'esito delle nuove analisi che avevamo richiesto. Come ampiamente previsto, la classificazione del nostro mare torna ad essere eccellente, confermando la tesi che l'episodio sia stato causato da uno scarico illegale, da terra o da mare, non individuato. Per evitare altri casi che danneggiano l'immagine e l'economia locale, intensificheremo i controlli sulla rete fognaria, per individuare eventuali illeciti, ed invochiamo una azione più serrata da parte delle forze dell'ordine, per vigilare sui comportamenti dei proprietari di natanti, soprattutto in questi giorni di intenso traffico via mare.