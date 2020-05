Cronaca

Scafati - Paura nella notte, a fuoco una fabbrica. Inchiesta sulla causa del rogo

Prima il boato, poi l'incendio: le fiamme hanno devastato il capannone di una fabbrica di via Passanti

di genesp domenica 17 maggio 2020 - 08:43

Prima il boato, poi l'incendio: in pochi minuti le fiamme hanno inghiottito un capannone industriale di via Passanti a Scafati. Ancora ignote le cause del rogo anche perchè i vigili del fuoco sono stati a lavoro tutta la notte per poter domare l'incendio. Sul posto anche la polizia municipale, la polizia di Stato e i carabinieri che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. Fortunatamente al momento dell'esplosione la fabbrica era deserta e non ci sono stati feriti.

Tanta paura anche per le abitazioni nei pressi del capannone industriale che hanno dovuto combattere con i fumi che inevitabilmente fuoriuscivano dal rogo. Al momento non sono chiare le dinamiche dell'incendio ma nelle prossime ore potrebbe essere reso noto il bollettino dei vigili del fuoco. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

