Sant'Antonio Abate - Notizia shock: gli abatesi piangono il giovane Nicola

Trovato senza vita nella propria abitazione, ancora in corso le indagini per capire le cause certe del decesso.

di Maria Felice Ferrara mercoledì 23 ottobre 2019 - 15:13

Dramma a San’Antonio Abate. La notizia che, questa mattina, ha svegliato la comunità abatese ha dell’incredibile: N.B., 55 enne imprenditore edile, è stato trovato esanime nell’abitazione della madre. Si tratterebbe di morte improvvisa anche se sono ancora in corso le indagini per capire le cause certe del decesso.



Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che l’uomo nell’ultimo periodo soffrisse di depressione e, prima della tragica scoperta odierna, era stato dato per disperso perché per un giorno intero nessuno lo aveva né visto né sentito.



Conosciuto e benvoluto da tutti gli abatesi, N.B. ha lasciato un vuoto in tutta la cittadina e la conferma arriva da un messaggio scritto sulla propria pagina facebook dal Sindaco Ilaria

Abagnale: «Questa mattina ho appreso che una cara persona ci ha lasciati.

Ricordo che in campagna elettorale non ha esitato un attimo nel voler stare al nostro fianco, dandoci un sostegno morale ed una carica giornaliera così bella e sentita che ancora ricordiamo le parole spese per me, per i miei ragazzi, per il paese durante le giornate passate assieme in quella sede. Era una persona buona, che sapeva farsi voler bene, mostrando gentilezza e disponibilità verso chiunque si rivolgesse. Questa mattinata è cominciata con del buio in più per per tutti noi che ancora non riusciamo a capacitarci dell’accaduto. Ti ricorderemo con quel sorriso che ci mostravi sempre… ciao Nicola!»

