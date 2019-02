Cronaca

Santa Maria la Carità - Scontro tra due auto a Via Motta Carità, coinvolti un uomo e una donna

Nessuno dei due è rimasto ferito gravemente, ma i veicoli sono andati distrutti. Uno dei due conducenti incastrato tra le lamiere dell’auto, poi liberato dai vigili.

di Davide Soccavo domenica 17 febbraio 2019 - 10:47

Il peggio è passato, nonostante entrambi i veicoli siano andati distrutti. Un incidente è avvenuto ieri in via Motta Carità, nel quale sono state coinvolte due auto con alla guida un uomo da una parte e una donna dall’altra. All’interno di una di questa il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere in seguito allo scontro, ma per fortuna è stato prontamente liberto grazie al pronto intervento dei vigili urbani e della protezione civile.



La dinamica è ancora da approfondire. Stando alle prime ricostruzioni, pare la causa principale dell’impatto sia stata una distrazione dei due conducenti. Uno di questi, non accorgendosi della manovra che l’altro stava compiendo per entrare nel garage, ha urtato violentemente il veicolo.

L’impatto ha provocato seri danni alle autovetture e la rottura di un airbag, che, però, non sembrano aver seriamente ferito il guidatore.



Negli ultimi mesi la percentuale di bilancio degli incidenti nel comune sammaritano è sfortunatamente aumentata. Quasi sempre sono i giovani ad esserne coinvolti. Forse poiché non rispettato i limiti di velocità o per la presenza di buche, formatesi sull’asfalto in seguito alle forti piogge. Qualunque siano le vere cause, il primo cittadino Giosuè D’Amora ha richiesto la presenza di occhi elettronici e telecamere di videosorveglianza per eventualmente intervenire lì dove le strade possano provocare dei rischi per le auto in circolazione.