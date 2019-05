Cronaca

Pompei - Parco archeologico, slitta la nomina del nuovo direttore

Oltre al favorito Massimo Osanna, in lizza anche Maria Grazia Filetici e Maria Paola Guidobaldi: la decisione entro un mese.

di Francesco De Sio martedì 21 maggio 2019 - 16:20

Ancora nulla di fatto per quanto riguarda la nomina del nuovo direttore del parco archeologico di Pompei. Il Mibac, che avrebbe dovuto emettere oggi la 'sentenza' a oltre 4 mesi dall'inizio dell'interregno di Alfonsina Russo, prende tempo nelle valutazioni dei tre profili in lizza per il ruolo: oltre al favoritissimo Massimo Osanna, sostenuto da molti addetti ai lavori locali, i nomi sono quelli di Maria Grazia Filetici e Maria Paola Guidobaldi.



Tutto fatto, invece, per la situazione della Reggia di Caserta e del parco archeologico dei Campi Flegrei. Nel primo caso la prescelta è stata scelta la dottoressa Tiziana Maffei, mentre per i Campi Flegrei ad avere la meglio sulla concorrenza è stato l'archeologo medievista, nonché ex direttore del Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli e attuale direttore del Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto, Fabio Pagano.





Resta a questo punto solo il nodo relativo a Pompei, il cui sito è ancora gestito dalla direttrice del Colosseo Russo, impegno decisamente gravoso per potersi dedicare adeguatamente alla città antica. Le fonti Mibac, comunque, promettono una rapida risoluzione, anche se la nomina era prevista al massimo entro oggi. Il tempo stringe, secondo quando trapela dal ministero l'ultima parola sul caso sarà presa entro un mese.