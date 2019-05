Cronaca

Pimonte - Educazione alimentare, buffet all'insegna di frutta e verdure

La Campania è la regione italiana con maggior prevalenza di sovrappeso e obesità.

domenica 26 maggio 2019 - 17:37

Si è concluso con l’evento finale, svoltosi nel plesso Franche, il progetto “Crescere Felix” 2018/2019. Si tratta di una serie di eventi, promossi dall’Asl Na 3 sud in collaborazione con l’istituto comprensivo Paride del Pozzo, che punta all’educazione alimentare dei piccoli alunni. Il tutto, con l’obiettivo di combattere i fenomeni di obesità, sovrappeso e bulimia. Al progetto hanno partecipato circa 80 alunni delle terze elementari.



La scorsa settimana sono state le stesse mamme pimontesi, animate da un grande senso di attivismo a difesa delle abitudini alimentari degli alunni, a preparare un buffet all’insegna di frutta e verdure, accompagnato da specifiche e originali decorazioni. All’evento ha partecipato anche la preside Adele Porta, che si è complimentata con le mamme, ribadendo che “tutto è stato fatto a proprie spese, la scuola non ci ha messo un euro.

Dobbiamo pertanto ringraziare le mamme che, ancora una volta, hanno dimostrato il grande attaccamento nei confronti dei loro bambini in primis, e anche verso la scuola”.



Dai dati raccolti dall’Asl, intanto, emerge che la Campania è la regione italiana con maggior prevalenza di sovrappeso e obesità. Il 19% circa risulta essere in obesità e il 28,6% in sovrappeso. “Nasce da questi dati – fanno sapere dall’azienda sanitaria – l’esigenza di intervenire sul territorio, per promuovere buone pratiche in ambito di sana e corretta alimentazione, oltre che promozione dell’attività fisica”.