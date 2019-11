Cronaca

Pimonte - Amianto sul ciglio della strada, esposto ai vigili

A presentarlo Alberto Gargiulo, ex attivista del Movimento 5 Stelle.

domenica 10 novembre 2019 - 13:46

Amianto abbandonato in via del Canale, frazione Piazza. Lo ha denunciato nelle scorse ore Alberto Gargiulo, ex attivista del Movimento 5 Stelle, che ha anche presentato una denuncia al Comune e ai vigili di Pimonte.



«Il manufatto appare come un serbatoio per l’acqua dismesso – spiega Gargiulo - , abbandonato, si presume, da almeno un anno considerando la quantità di terreno accumulatasi al suo interno».



Si tratta dell’ennesimo ritrovamento del pericoloso materiale nelle zone di Pimonte. «La mia richiesta – ha proseguito Gargiulo – consiste in un intervento a tutela della salute pubblica. Inoltre chiedo quali misure di prevenzione e di smaltimento siano previste dal Comune e come esse siano comunicate o divulgate alla cittadinanza, sia in caso di rimozione legale o di ogni eventuale manufatto in fibra d’amianto, ritrovato durante lavori di ristrutturazione edile o di altra natura.

E sia in caso di abbandono coatto (come in questa segnalazione), non avendone trovato traccia o, comunque, riferimenti chiari e diretti sul sito istituzionale dell’ente comunale o in altre sedi preposte».



Nell’esposto, Gargiulo invita inoltre l’ente locale a coinvolgere, nell’eventuale fase di bonifica dell’area, l’Asl Na 3 sud e le altre autorità competenti.

