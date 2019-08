Cronaca

Penisola sorrentina - I sindaci incontrano il governatore De Luca per discutere di sanità e trasporti

Richiesto dagli amministratori peninsulari un impegno rapido e risolutivo

di Vittoria Samaria lunedì 5 agosto 2019 - 19:49

Come preannunciato si è svolto stamattina in Regione Campania il summit dei sindaci peninsulari con il Governatore Vincenzo De Luca. All'ordine del giorno i due temi più scottanti dell'ultimo periodo, che tanto preoccupano amministratori e cittadini della Penisola sorrentina: -la sanità e i trasporti.

Tutti presenti all'appello e compatti i primi cittadini, come ha fatto notare il sindaco di Piano di Sorrento, dott. Vincenzo Iaccarino, in una nota su facebook. Insieme a lui anche il sindaco Giuseppe Tito di Meta di Sorrento, il sindaco Balduccelli di Massa Lubrense, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore e il sindaco di Sant'Agnello Piergiorgio Sagristani, la cittadina , quest'ultima, individuata per realizzare l Ospedale Unico della Penisola dopo lo stanziamento di ben 65 milioni di euro.



E' proprio lui, il sindaco Sagristani ad informare sull'esito del summit dal suo profilo Fb: - ...Per quanto riguarda la sanità oltre a chiedere un impegno rapido e risolutivo per l ospedale di Vico Equense, per l' attuale Ospedale di Sorrento che versa in precarie condizioni dal punto di vista strutturale, di attrezzature, di personale e di figure apicali, abbiamo inoltre chiesto per l Ospedale Unico della Penisola, che è previsto a Sant' Agnello, di partire subito con la progettazione definitiva ed esecutiva in modo che ci sia una certezza e non possa essere definito solo uno spot pre-elettorale !! - e ancora - Il Presidente De Luca si è impegnato a definire un incontro con la struttura regionale di progettazione e i tecnici del nostro comune entro settembre e ad avere un progetto esecutivo entro la primavera in modo da poter subito partire con la gara e cantierare l' opera che è fondamentale per il nostro territorio !! Siamo fiduciosi e seguiremo con perseveranza e tenacia l' iter dell' opera sperando che per una volta, parafrasando De Gasperi, la politica non sia parole ma sia "Realizzare opere per il bene della nostra comunità e dei nostri cittadini"!



Nessuna comunicazione invece sulla strategia da mettere in campo per la risoluzione dell'emergenza mobilità in Penisola che si sta rivelando sempre più di difficile risoluzione.