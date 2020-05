Cronaca

Penisola sorrentina - Bandiera blu 2020, tutte le spiagge premiate in Costiera

Ottimo piazzamento per il mare della Penisola sorrentina che è stato premiato con ben sette bandiere, delle totali diciotto assegnate in Campania

di Vittoria Samaria lunedì 11 maggio 2020 - 16:17

Anche quest’anno arriva puntuale l’assegnazione delle Bandiere Blu da parte della Fee (Foundation for Environmental Education ), alle spiagge italiane.

Si tratta di un riconoscimento internazionale che premia le località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, certificando la qualità delle acque di balneazione unita all’efficienza dei servizi.



Ogni anno la Fee assegna l’ambito riconoscimento alle spiagge e agli approdi di ben 49 paesi nel mondo, compresa l’Italia, che quest’anno ha ricevuto 385 bandiere blu.

Purtroppo a causa della pandemia la consegna dei premi avverrà in via telematica con un collegamento da Roma, sede della Fee, il 14 maggio prossimo.





Ottimo piazzamento per il mare della Penisola sorrentina che è stato premiato con ben sette bandiere delle totali diciotto assegnate in Campania.



Ecco tutte le spiagge premiate in Costiera che confermano la bandiera assegnata l'anno scorso:



Piano di Sorrento - Marina di Cassano



Sorrento - San Francesco/Marina Grande, Riviera di Massa



Massa Lubrense - Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone

