Napoli - Treni soppressi e ritardi, caos alle stazioni. Â«Manca materiale rotabileÂ»

Napoli - Treni soppressi e ritardi, caos alle stazioni. «Manca materiale rotabile»

Centinaia di passeggeri fermi alle stazioni di Piazza Garibaldi e Porta Nolana.

di Davide Soccavo giovedì 10 ottobre 2019 - 16:02

Disagi a non finire alle stazioni di Porta Nolana e Piazza Garibaldi. Da più di un'ora molte corse sono state soppresse, lasciando a piedi centinaia di persone, in gran parte studenti di ritorno dall'Università.



La causa di tutto questo è da attribuire all'indisponibilità di materiale rotabile. Questo ha fatto sì che le linee venissero interrotte, scatenando l'ennesima ira dei passeggeri.

Stamattina, infatti, numerosi sono stati i ritardi, dai 20 ai 35 minuti circa, dei treni diretti a Napoli e San Giorgio a Cremano.





Una vicenda alquanto strana, poiché, stando a quanto dichiarato dal presidente Uberto De Gregorio ai colleghi di 2anews, il materiale rotabile sarebbe stato in via di rinnovamento, avendo chiuso una gara per nuovi treni.

La situazione è poi tornata alla normalità e i primi treni da Napoli sono partiti alle 14.15 circa per Baiano e, dopo 10 minuti, per Sorrento.

