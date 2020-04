Cronaca

Gragnano - Via Crucis tra le strade deserte, l'iniziativa della Protezione Civile

Una via Crucis inedita, ma necessaria per donare un momento di pace e serenità ai cittadini.

di sr sabato 11 aprile 2020 - 07:54

Una via Crucis inedita, ma necessaria per donare un momento di pace e serenità ai cittadini. Singolare ed apprezzata iniziativa ieri a Gragnano da parte del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Gragnano in collaborazione con l’associazione Alma Grania ed il gruppo storico del Venerdi Santo.



Mentre a Roma il Papa, in una città deserta, prendeva parte ad una via Crucis inusuale e desolata, a Gragnano è partita l’iniziativa volta a «rendere questo Venerdi Santo Speciale , nonostante l'emergenza che stiamo attraversando» ci hanno raccontato gli organizzatori.





Su un’auto di servizio è stata così posizionata una Croce che lentamente ha percorso il tragitto storico della Via Crucis a Gragnano. «Il nostro intendo è stato quello di regalare a tutti i nostri concittadini un momento di pace, riflessione, unione e forza , ricordando a tutti che nessuno è solo».

