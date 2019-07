Cronaca

Gragnano - Parco di San Domenico divenuto ricettacolo di rifiuti e topi, l'allarme dei cittadini

Protesta dei residenti contro il sindaco Cimmino

sabato 6 luglio 2019 - 14:32

E' diventato un ricettacolo di rifiuti e l'habitat ideale per topi il parco San Domenico di via Ogliario, chiuso al pubblico ormai da diversi mesi. Sono alcuni residenti della stessa via Ogliaro, adesso, a denunciare le pietose condizioni in cui versa l’area verde. «Caro sindaco – si chiede un cittadino – ma il parco San Domenico è la nuova discarica di Gragnano o è stato adibito a parco divertimenti per topi e insetti? I nostri bambini piangono fuori al cancello e dentro i topi si divertono sugli scivoli».

La vicenda è approdata sul tavolo del sindaco Paolo Cimmino e dell’amministrazione comunale cittadina. L’obiettivo è quello di affidare in gestione la struttura ad un privato, ma nel frattempo (soprattutto nel periodo estivo) i residenti puntano a costituire un comitato per la gestione temporanea della struttura.