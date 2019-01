Cronaca

Castellammare - Ztl in centro, in strada anche l'Associazione Nazionale Carabinieri

Per tutto il periodo natalizio presenti anche carabinieri in congedo e volontari per garantire sicurezza ai cittadini

venerdì 11 gennaio 2019 - 19:38

Ztl in centro per tutte le festività natalizie, con le forze dell'ordine c'è stata anche l'Associazione Nazionale Carabinieri. I Volontari, oltre che presenziare le manifestazioni cittadine, sono andati ad aumentare il livello di sicurezza per le strade a traffico limitato organizzando pattuglie appiedate in coppia che osservano e segnalano agli organi di polizia eventi che avrebbero potuto arrecare danno alla sicurezza pubblica.

La presenza dell'associazione potrebbe garantire sicurezza urbana attraverso un'azione di prevenzione nei confronti di comportamenti incivili verso il patrimonio comunale e verso la popolazione.





«Il rapporto instaurato tra l’amministrazione e l’ANC è fondamentale per un presidio di legalità del territorio, in ausilio alle forze dell’ordine e al comando di Polizia municipale - spiegano i volontari -. La presenza dei volontari, carabinieri in congedo e simpatizzanti che condividono i valori etici e morali fondamentali dell’Arma dei carabinieri, contribuisce ad elevare il livello di sicurezza per le strade cittadine. Il richiamo dell’Arma stampato sulle divise ha un alto valore simbolico a garanzia sia dei cittadini che dell’amministrazione».