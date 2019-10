Cronaca

Castellammare - Volontari chiamano a raccolta i cittadini per ripulire insieme il lungomare

Appuntamento fissato per domenica pomeriggio presso la Cassa Armonica: «La nostra città, un posto più pulito non solo per gli altri, ma in primis per noi stessi.»

di Davide Soccavo martedì 1 ottobre 2019 - 15:59

Non solo una villa, ma un’intera città dev’essere pulita e libera dall’immondizia sparsa su alcuni marciapiedi e per le strade. È ciò che un gruppo di volontari auspica in vista del primo appuntamento fissato per domenica 6 ottobre alle 17 presso la Cassa Armonica, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Da qui comincerà la pulizia del lungomare e si farà il possibile, affinchè la villa sia interamente ripulita.



Un lavoro arduo e per tale motivo i ragazzi, studenti dell’Istituto Tecnico Luigi Sturzo di età intorno ai 14/15 anni, chiedono ai cittadini di munirsi per l’occasione di sacchetti, guanti e buona volontà.

Quest’ultima sarà, infatti, fondamentale per pulire al meglio buona parte del lungomare. Il loro progetto consiste nel concretizzare tutto ciò che aiuti a porre fine all’inquinamento.



«Noi tutti ci auguriamo di raggiungere il nostro obiettivo –ci hanno spiegato i ragazzi-, ovvero quello di rendere anche se solo un piccolo pezzo di Castellammare di Stabia più pulito e cercare di sensibilizzare le persone a sporcare di meno e quindi far diventare la nostra città un posto più pulito, non solo per gli altri ma in primis per se stessi.»

