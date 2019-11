Cronaca

Castellammare - Via D'Annunzio - via Einaudi, il pericolo corre sull'asfalto. E sui marciapiedi

Buche, marciapiedi rotti e cassonetti di abiti usati: un mix pericolosissimo di cui nessuno sembra tener conto. Fino a quando?

di sr domenica 10 novembre 2019 - 13:58

Spostati per permettere ai camion di parcheggiare sui marciapiedi, i cassonetti per la raccolta di abiti usati in via D’Annunzio sono ormai divenuti un ostalo per i pedoni, soprattutto studenti, che in migliaia percorrono quel tratto di strada.



Qualche giorno fa, come documentammo con tanto di foto, i cassonetti furono spostati di qualche metro dalla posizione dove era previsto fossero collocati. Il motivo? Permettere ai camion che trasportano i materiali edili di supporto al cantiere per la realizzazione della nuova stazione “Stabia Scavi” di poter liberamente sostare sui marciapiedi in attesa di poter effettuare le loro attività di carico e scarico merce.



Da allora sono stati lasciati sul marciapiede di via D’Annunzio, ostruendo così il passaggio dei pedoni. Nel frattempo, come accade in modo “naturale” a Castellammare di Stabia, si sono riempiti e le buste piene di abiti dismessi vengono così lasciate a terra, comportando ulteriori disagi per i pedoni.





Ma non è tutto. Proprio in prossimità dei cassonetti, vi è un pericolo dislivello del marciapiede, che conferisce a quel tratto di strada ulteriore pericolosità per i cittadini e gli studenti.



Ed a completare l’opera, vi è un bello sprofondamento della suolo, a centro strada ed in piena curva, in cui già diverse moto sono finite per centrarla cadendo rovinosamente a terra. Per alcuni giorni, ad inizio settimana, era stata posizionata una transenna davanti alla buca, proprio per evitare che auto e moti ci finissero dentro. Poi la transenna è scomparsa.



Un mix di pericolo per pedoni, automobilisti e motociclisti che rende quel tratto di strada pericolosissimo. Ma a quanto pare non importa a nessuno. Fino a quando qualcuno non si farà veramente male.

