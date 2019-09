Cronaca

Castellammare - Topo morto all'esterno della scuola elementare, degrado in pieno centro

La segnalazione dell'associazione Piazza Attiva

di genesp lunedì 30 settembre 2019 - 20:21

Topo morto all'esterno della scuola elementare. È quanto accaduto questa mattina in pieno centro, nei pressi dell'istituto Basilio Cecchi. A denunciare l'accaduto l'associazione Piazza Attiva che ha pubblicato le foto del roditore sui social segnalando il tutto all'amministrazione comunale. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per quanto riguarda la mancata scerbatura dei giardini scolastici, non si placano le critiche degli stabiesi all'operato di Am Tecnology che non riesce a garantire il decoro urbano.



«E neanche stamattina genitori e bambini hanno potuto recarsi a scuola senza fare il solito slalom tra i rifiuti - spiega l'associazione -.

Ma oggi si è aggiunto un nuovo "amico", un ratto morto, proprio di fianco ad uno degli ingressi. Vogliamo capire, le difficoltà dovute agli uffici deserti, ma ora si sta davvero esagerando! Quest'incuria ed abbandono, insieme a quelle anche più disastrose di altre scuole, sono diventate insostenibili! Speriamo vivamente che un ripristino ad una condizione di decenza sia imminente...la salute di bambini e cittadini non può aspettare oltre!».

