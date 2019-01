Cronaca

Castellammare - Si barrica in casa e minaccia di falsi esplodere, 53enne soccorso dal 118

E' accaduto ieri pomeriggio via De Gasperi. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco.

di sr mercoledì 16 gennaio 2019 - 10:30

Immagine di repertorio non collegata alla notizia

In crisi depressiva, un 53enne stabiese si barrica in casa minacciando di farsi saltare in aria. E’ accaduto ieri pomeriggio in via De Gasperi a Castellammare di Stabia dove l’uomo, solo in casa, si era barricato nel suo appartamento. La sua intenzione, così come lui stesso stava gridando, era quella di aprire il gas e farsi esplodere.



Allertati dai vicini, sul posto sono giunte le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Sono stati proprio questi ultimi a riuscire ad entrare in casa dell’uomo grazie ad una scala con la quale si sono introdotti nel balcone dell’appartamento.

Una volta dentro casa, i vigili del fuoco sono riusciti a convincere l’uomo a desistere dal suo intento. Subito dopo, aperta la porta d’ingresso dell’appartamento, sono intervenuti i medici del 118 che hanno così potuto accompagnare il 53enne all’ospedale San Leonardo per le cure del caso.



Nel frattempo il traffico si era completamente paralizzato lungo l’intera direttrice Corso Vittorio Emanuele – Via De Gasperi, con tanti curiosi che si erano fermati per assistere a quanto stava accadendo.