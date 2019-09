Cronaca

Castellammare - Samara compare in villa comunale, caos nella ZTL

E' successo questa sera quando una bambina vestita interamente di bianco è scesa da un'auto seminando il panico nella zona pedonale.

di sr domenica 1 settembre 2019 - 21:58

Il Samara Challenge arriva anche a Castellammare di Stabia. Questa sera, alle 21.30 circa, la ZTL sul lungomare si è trasformata in un fiume di gente che si spostava confusamente da una parte all’altra del tratto pedonale. Ragazzi e ragazze che urlavano, gridando a squarciagola il nome “Samara, Samara”. Senza che in realtà nessuno avesse visto questa fantomatica bambina con indosso una lunga tunica bianca.



Solo dopo circa 10 minuti abbondanti di confusione totale, qualcuno ha iniziato a spiegare cosa avesse visto e perché scappava. «Una bambina vestita interamente di bianco è scesa da un’auto, è entrata nella ZTL nei pressi di piazza Principe Umberto, avvicinandosi lentamente ad alcune persone che passeggiavano. Di qui sono iniziate le urla». Da qui è nato il pericoloso fuggi fuggi. Seminato il panico, la bambina è risalita in auto allontanandosi rapidamente.

«Era accompagnata da un adulto, probabilmente dalla mamma» ci ha raccontato una ragazza.



Quello di questa sera è solo l’ultimo caso di “apparizioni” di Samara nel napoletano. Ieri a Gragnano un’altra Samara aveva seminato il panico tra via Vittorio Veneto, piazzetta Aldo Moro e il piazzale dell'ex stazione ferroviaria.



Un gioco che si rifà al fantasma di Samara Morgan, la protagonista del celeberrimo film horror 'The Ring'. L'intento, altrettanto palese, è quello di fare prendere un bello spavento a qualche giovane passante. Le molteplici segnalazioni stanno iniziando a coincidere però con episodi di violenza da parte di chi, anche per un istintivo meccanismo di autodifesa, finisce per aggredire la ragazza.