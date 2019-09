Cronaca

Gragnano - La 'Samara challenge' finisce male: ragazza colpita da un passante

di Francesco De Sio domenica 1 settembre 2019 - 09:13

Ormai da giorni lo scherzo spopola nel Napoletano, con la ragazzina di turno che - rigorosamente vestita con una larga tunica bianca - si aggira brandendo un pugnale per i vicoli bui delle varie città con i capelli neri lunghi a coprirle il volto. Il riferimento chiaro è al fantasma di Samara Morgan, la protagonista del celeberrimo film horror 'The Ring'. L'intento, altrettanto palese, è quello di fare prendere un bello spavento a qualche giovane passante. Le molteplici segnalazioni stanno iniziando a coincidere però con episodi di violenza da parte di chi, anche per un istintivi meccanismo di autodifesa, finisce per aggredire la ragazza.



È quello che è accaduto giovedì sera alla sfortunata Samara gragnanese, avvistata tra via Vittorio Veneto, piazzetta Aldo Moro e il piazzale dell'ex stazione ferroviaria. Nella fattispecie, la ragazzina non possedeva armi bianche per spaventare i passanti, ma sarebbero soltanto bastate alcune urla a scatenare la reazione di qualcuno.

Proprio in via Vittorio Veneto, secondo il racconto di un testimone, la giovane è stata messa letteralmente al tappeto da un fendente scagliatole contro da un giovane visibilmente spaventato dalla scena che gli si era presentata davanti.



Sarebbero diversi i video di Samara che a Gragnano stanno facendo il giro dei social, soprattutto tra gli adolescenti. Purtroppo anche gli inconvenienti sarebbero in aumento: qualche giorno fa al rione Salicelle di Afragola un'altra ragazza è stata picchiata da un branco di coetanei che non aveva evidentemente gradito lo scherzo. Solo l'intervento della polizia, nella circostanza, ha evitato guai peggiori e permesso alla malcapitata di ricevere le cure del caso al pronto soccorso, dove le sue condizioni si sono fortunatamente rivelate non gravi. Il parapiglia ha trascinato in strada centinaia di persone incuriosite dalla vicenda.