Cronaca

Castellammare - Ritrovati i motori rubati alla Lega Navale

Erano nascosti in un vicoletto all'acqua della Madonna.

di sr venerdì 8 febbraio 2019 - 08:52

Ritrovati due motori fuoribordo rubati il mese scorso da alcune imbarcazioni in uso alla Lega Navale di via Duilio a Castellammare di Stabia. Sono stati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, agli ordini del maggiore Donato Pontassuglia e del tenente Andrea Riccio, a scoprire il nascondiglio scelto dai ladri. I due motori si trovavano in un vicoletto del rione dell’Acqua della Madonna, occultati da un telo che ne celava la presenza.

Un nascondiglio che però non è servito ai ladri che puntavano evidentemente ad occultare la refurtiva nel frattempo che i due motori venissero rivenduti.



Una buona notizia per la Lega Navale a cui i due motori sono stati prontamente riconsegnati e che gli permetterà ora di riprendere le lezioni di addestramento per i loro piccoli allievi.