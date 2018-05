Cronaca

Castellammare - Rione Moscarella, rifiuti ed erbacce pericolo per la salute dei residenti. Petizione al Comune

Un dossier fotografico, accompagnato da certificati medici di alcuni residenti. Pulizia e installazione di telecamere: questa la richiesta avanzata dal oltre 70 cittadini della zona.

di Roberto D'Auria domenica 6 maggio 2018 - 08:49

Una petizione per chiedere al comune di Castellammare di Stabia di garantire al loro rione sicurezza e pulizia. E’ l’iniziativa dei residenti del rione Moscarella, ormai stanchi di vivere in condizioni igienico-sanitarie precarie.



«Richiediamo la pulizia del quartiere – scrivono – e pretendiamo sanzioni agli incivili che non rispettano le norme ambientali. Chiediamo l’effettiva pulizia dei giardini e dei marciapiedi, sovrastati dalla folta vegetazione, al fine di tutelare la salute di molti abitanti che soffrono di gravi allergie, ma anche per tutelare animali domestici che possono essere infettati da parassiti pericolosi che vivono nella vegetazione».



Una petizione sottoscritta da oltre 70 residenti ed accompagnata da diverse foto che mostrano lo stato di abbandono della zona. Allegata alla documentazione anche un certificato medico che attesta la gravità dello stato di salute di un residente affetto da pericolose allergie dovute anche ai pollini ed ai parassiti che vivono proprio nella vegetazione incolta.





«Ci aspettiamo un intervento rapido delle istituzioni – concludono – al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente attraverso l’installazione di telecamere al fine di individuare azioni illegali». Una richiesta, quella dell’installazione di telecamere, già avanzato lo scorso anno proprio dai residenti del rione Moscarella. In quella occasione i cittadini denunciarono lo sversamento abusivo di rifiuti, anche pericolosi, da parte di ignoti che, a bordo di un furgone, arrivavano nel quartiere per liberarsi di rifiuti di ogni genere. Rifiuti che poi rimanevano a terra per mesi prima che la ditta incaricata provvedesse alla loro rimozione. Richieste che, evidentemente, sono rimaste inevase.

